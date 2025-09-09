Lucía Gómez: “Nos alegra que los vecinos hayan confiado en nuestra lista”

La Intendente de Adolfo González Chaves Lucia Gómez habló con LU 24 en referencia a las elecciones del domingo, ganadas por el oficialismo 43,29% de los votos.

Gómez dijo “estamos muy contentos y nos alegra que la gente confíe en nuestra gestión, más allá del porcentaje de votos, además viendo la cantidad de votantes en Provincia que elegían entre La Libertad Avanza y Fuerza Patria ambos ocupaban el primer y segundo lugar en los 135 Municipios”.

“Solo en tres o cuatro municipios gano otra lista que no sea las dos mencionadas anteriormente”, aseguró. Luego, a nivel Local mencionó que “La Libertad Avanza metió un Concejal el mismo lo felicitamos desde nuestro lugar”.

“Más allá de los concejales que sumamos en estas elecciones ganadas, nos quedamos con la campaña realizada, visitamos cada calle y barrio de nuestro Distrito e hicimos hincapié en cada reclamo de los vecinos”, detalló y afirmó que “con esto empezaremos a trabajar en esta semana con el fin de mejorar, ya que de eso se trata debemos escuchar para transformar, solucionando los problemas e inconvenientes de nuestros vecinos”.

“Encabece la campaña acompañada con nuestros candidatos ellos fueron: Guillermina Tella De La Garma, Gianfranco Ferraro, José Herrera y Guillermina García con un grupo de vecinos que se hicieron presente”, destacó.

“Desde ese lado, decidimos acompañar a cada uno de nuestros candidatos, teniendo en cuenta que los mismos eran nuevos en una campaña electoral y tenían ese susto de ir puerta por puerta hablando con los vecinos”, explicó.

“Estoy muy orgullosa y admiró a las 14 personas que integraron la lista de Nuevos Aires en Chaves, por involucrarse aun sabiendo que están expuestos públicamente eso no les dio miedo y se metieron por que creen que la Política es la mejor arma para cambiar nuestra realidad”, contó.

“Fue el inicio y puntapié para un nuevo camino”. Sobre la conformación del Concejo Deliberantes de Chaves dijo “hay seis concejales de Nuevos Aires, cinco de Fuerza Patria y uno de La Libertad Avanza”.

“Finalmente, les agradecemos a todos los vecinos de nuestro Distrito por confiar en la lista y dejamos en claro que trabajaremos para mejorar, como el primer día que llegamos a la Intendencia”.

