Lucía Gómez participó del Foro de Intendentes Radicales en Santa Fe

27 febrero, 2026 0

La intendenta de Adolfo Gonzales Chaves, Lucía Gómez, participó en la ciudad de Santa Fe del Foro de Intendentes Radicales, un encuentro que reunió a jefes comunales y dirigentes de todo el país para analizar la situación actual de la Argentina y proyectar una agenda de trabajo de cara a los desafíos que vienen.

En el marco de la actividad, Gómez mantuvo un encuentro con el gobernador de la provincia, Maximiliano Pullaro, y con el presidente del radicalismo santafesino, Lionel Chiarella, además de compartir espacios de intercambio con diferentes referentes partidarios y de gestión.

Durante el foro se debatió sobre el rol de los municipios en el actual contexto económico y social, el fortalecimiento del federalismo y la necesidad de consolidar una alternativa con experiencia de gestión, renovación y vocación transformadora.

Tras el encuentro, la intendenta expresó:

“Santa Fe. La Invencible. Participamos del Foro de Intendentes Radicales junto a dirigentes de todo el país, en la ciudad de Santa Fe. Analizamos el presente de la Argentina y todo lo que se viene. Con una conducción nacional renovada y joven, el radicalismo se está preparando para ser parte de las decisiones importantes que necesita nuestro país. Más gestión, más diálogo y más responsabilidad para construir la Argentina que queremos.”

La participación de Gómez reafirma el compromiso del Municipio con una agenda política basada en la gestión, el diálogo y la construcción colectiva, fortaleciendo el vínculo con otras provincias y consolidando el protagonismo de los gobiernos locales en el debate nacional.



