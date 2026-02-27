Lucía Gómez participó del Foro de Intendentes Radicales en Santa Fe
La intendenta de Adolfo Gonzales Chaves, Lucía Gómez, participó en la ciudad de Santa Fe del Foro de Intendentes Radicales, un encuentro que reunió a jefes comunales y dirigentes de todo el país para analizar la situación actual de la Argentina y proyectar una agenda de trabajo de cara a los desafíos que vienen.
En el marco de la actividad, Gómez mantuvo un encuentro con el gobernador de la provincia, Maximiliano Pullaro, y con el presidente del radicalismo santafesino, Lionel Chiarella, además de compartir espacios de intercambio con diferentes referentes partidarios y de gestión.
Durante el foro se debatió sobre el rol de los municipios en el actual contexto económico y social, el fortalecimiento del federalismo y la necesidad de consolidar una alternativa con experiencia de gestión, renovación y vocación transformadora.
Tras el encuentro, la intendenta expresó:
“Santa Fe. La Invencible. Participamos del Foro de Intendentes Radicales junto a dirigentes de todo el país, en la ciudad de Santa Fe. Analizamos el presente de la Argentina y todo lo que se viene. Con una conducción nacional renovada y joven, el radicalismo se está preparando para ser parte de las decisiones importantes que necesita nuestro país. Más gestión, más diálogo y más responsabilidad para construir la Argentina que queremos.”
La participación de Gómez reafirma el compromiso del Municipio con una agenda política basada en la gestión, el diálogo y la construcción colectiva, fortaleciendo el vínculo con otras provincias y consolidando el protagonismo de los gobiernos locales en el debate nacional.