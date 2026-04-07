Lucía Gómez recibe a Kicillof y encabezará la jornada en De la Garma

7 abril, 2026 0

La intendenta de Adolfo Gonzales Chaves, Lucía Gómez, recibirá este miércoles al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, en la localidad de De la Garma, donde encabezarán una importante jornada para la comunidad.

Durante la actividad se realizará la entrega de 10 viviendas destinadas a familias de trabajadores bonaerenses, en el marco de una política que busca dar respuesta a una demanda histórica en materia habitacional.

Además, se incorporará equipamiento clave para el distrito: una ambulancia para fortalecer el sistema de salud, una combi para el área de Educación y un camión destinado al tratamiento de residuos sólidos urbanos.

En ese marco, Gómez destacó en una entrevista radial con el periodista Fernando Catalano la importancia de la visita y el trabajo conjunto con la Provincia: “Estoy muy contenta de que el Gobernador vuelva a visitar De la Garma. Desde el inicio de nuestra gestión trabajamos para integrar cada localidad y acercar más respuestas a nuestros vecinos”.

La jornada representa un nuevo avance en la articulación entre el Municipio y la Provincia, con el objetivo de seguir mejorando la calidad de vida de la comunidad.

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