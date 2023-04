Lucia Matheu y el asesoramiento necesario para acceder a la moratoria previsional

17 abril, 2023

La abogada Lucía Matheu, quien orienta a las personas en su estudio para que puedan acceder a la moratoria previsional que lanzó ANSES hace unos diez días, explicó qué tipo de consultas realizan las personas que se acercan a realizar la consulta.

Dijo a LU 24: “estamos muy atentos por lo que recomendamos visitar el estudio para ver las dos posibilidades de jubilarse, aquellos que no tienen la edad jubilatoria y quienes pueden acceder a la moratoria; hay un montón de cuestiones que hacen a determinar esas opciones y lo que se intenta es que no tengan irregularidades en cuanto a los aportes por lo que recomendamos la visita para evitar complicaciones antes de hacer los trámites en ANSES”.

“Muchas veces hay labores que realizar ante este nuevo plan instrumentado hace unos diez días apenas por lo que hay cuestiones que puedan escaparse, con aportes que la persona tenga, por lo que la persona que va a reconocer sus aportes genera una deuda mayor, porque esta moratoria no es barata como era antes”, afirmó.

“Se pueden jubilar quienes no tengan aportes y cumplan con la edad jubilatoria y hay excepciones que permiten jubilarse antes, pero dependen de sus aportes, y se jubilarían con la mínima y quienes cuenten con aportes pueden hacerlo con un importe mayor a la mínima”, relató.

“Es indistinta la consulta para hombres y mujeres, y quienes se acercan sin la edad cumplida y para aquellos que sí la tienen, lo que hacemos es formar la carpeta para hacerlo, pero estamos con muchas dudas respecto a la implementación; estamos todos aprendiendo juntos pero a veces hay que revisar y hacer por parte del abogado que no se le vulnere y no se reconozcan aportes para que la persona que si los tiene no tenga que pagar demás”, concluyó.

Para mayor información, comunicarse a través de WhatsApp al 2983-640-000.

