Luciana Meléndez: “no es imposible conocer las necesidades reales”

28 julio, 2023

A casi dos semanas de celebrarse las elecciones PASO, este viernes por la mañana Luciana Meléndez, primera precandidata a consejera escolar titular por Compromiso Vecinal visitó los estudios de LU 24. Lula, como le es conocida, comentó sobre la campaña y todo lo que viene viviendo.

En este sentido, detalló: “en un principio me dio miedo meterme en política partidaria. Como docente uno no está ajeno a la política, pero cuando Claudia me mandó el mensaje consulté con mis amigos y familia porque no sabía si iba a poder con eso. Me dijeron que yo soy una persona que labura, todo terreno y todos me apoyaron porque confían en mi modo de trabajar.”

Además, y sobre su posible futuro cargo, explicó: “primero conocí la historia del Consejero Escolar y como fue cambiando. Seguimos dependiendo de la Dirección General de Escuelas y estamos enmarcados en la ley de educación.” Y agregó: “si bien es real que los fondos vienen destinados para algunas cuestiones, hay otras que se pueden hacer y tienen que ver con la accesibilidad. Esto habla de escuelas habitables y que sean óptimas.”

Por otro lado, y respecto a lo que haría, subrayó: “me quiero reunir con los consejeros que van a quedar. La idea es armar un equipo de trabajo e ir a las escuelas para hablar con los docentes y directivos y estar en el campo de trabajo. Lleva tiempo y son muchas las instituciones educativas, pero no es imposible poder trabajar y conocer las necesidades reales que hay.”

Dicho esto, y acerca del ausentismo escolar, remarcó: “como directivos todo el tiempo trabajamos con el Consejo Escolar y el SAD. A pesar del tercer día, y sino se avisó, preguntamos el motivo. En caso de que haya un equipo de orientación y que el alumno no tenga zapatillas por ejemplo, se hacen las gestiones para poder acceder a eso. En las escuelas que trabajo no hay ausentismo, pero en la escuela de sordos o hipoacúsicos, a veces la familia no cuenta con los recursos para ir y tampoco la combi funciona.”

Finalmente, dio unas palabras sobre porqué elegir la lista que encabeza Claudia Cittadino y concluyó: “la tiene que elegir porque ella ha formado un equipo de personas comprometidas con de diversos perfiles y ganas de trabajar. Si cada uno hace lo que tiene que hacer, nadie tiene que hacer más del 100%. Todos desde rubros diferentes, pero con el mismo objetivo.”

