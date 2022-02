Luciano Nakis, prosecretario de AFA: “Nos sacamos la mochila de haber ganado la Copa América”

El prosecretario de la AFA y presidente del comité de la Selección Argentina y también del club Deportivo Armenio, Luciano Nakis, fue entrevistado en el programa Deportes 820 y se refirió a la Selección Argentina: “Siempre las esperanzas de los hinchas de Messi y de Argentina estamos esperando que llegue el Mundial, al haber clasificado con tanta holgura nos representa una responsabilidad más grande. Hay que demostrar que estamos a la altura del torneo que vamos a jugar”, dijo.



“La Selección está muy bien, son todos buenos chicos, súper educados, cada vez que les toca jugar están contentos, con una sonrisa por representar nuestros colores. Jamás llegan con mala cara”, afirmó.

Con respecto a la Copa América expresó: “Fue muy bueno ganarla, Argentina tiene la obligación de competir, hay que agradecerle que hayan puesto el nombre de Argentina tan alto. Después el partido se juega diferente, te pega en el palo y sale, perdés por penales, con eso no se puede luchar”.

“Llegar a las tres finales fue bárbaro, el grupo está bien siempre, nos sacamos la mochila de haber ganado la Copa América, pero no fue relevante ya que los chicos estaban bien antes de ganarla. Entre los jugadores hay hermandad total, se nota en cada partido, cuando disputan una pelota parece la última”, manifestó y añadió que “son chicos normales como cualquier amigo nuestro, Messi no es tan callado, pero el que más habla y es divertido es De Paul. Juegan al truco y al ping pong”.

Sobre el Técnico del seleccionado nacional, Leonel Scaloni, subrayó que “siempre estuvimos convencidos de contratarlo por su forma de conducir, su amor y sentido de pertenencia a la Selección. Muchos periodistas no lo bancaron pero después revertió la imagen y como dijo uno ‘pasó ser el mejor yerno’”.

En cuento a las tecnologías aplicadas para la mejora del funcionamiento del VAR en nuestro país, confirmó que “es una herramienta que dará más transparencia, va a ayudar a los árbitros para chequear las jugadas dudosas. Las cabinas estarán en Ezeiza, se llama ‘Sala VAR’. Van a ser siete partidos en simultáneo con VAR. Comenzará a funcionar en la 8ª fecha ya que los jueces tienen que capacitar a los jugadores y no les da el tiempo. Va ser la fecha posterior a los clásicos. Tenemos un fondo para hacer la Sala VAR pero después los clubes se tienen que hacer cargo de mantenerlo”, explicó.

En cuanto a la vuelta del público visitante, afirmó que “no estamos preparados como sociedad para lograrlo, hay que mejorar, y de nuestra parte y del periodismo hay que ayudar a hacerlo. Los argentinos nos comportamos mejor afuera del país”.

“Con Armenio me quiero perfeccionar cada día más, me equivoco, porque hago, si no haces no te equivocas. Hace cinco años que soy presidente del Club, pasó el proceso de volver a la Primera B Metropolitana, nos costó mucho, hay cambio generacional, estamos construyendo obras y perfeccionando al plantel”, afirmó.

Al ser consultado sobre los dos equipos más convocantes de Argentina, Nakis opinó que “River está mejor que Boca, tiene mejor plantel”, y agregó que “hay jugadores de Boca que me gustan mucho, igual si me das a elegir, me quedo con River”.

Finalmente, agradeció a LU 24 por la nota y prometió hablar otra vez con la radio durante la Copa del Mundo de Qatar.

