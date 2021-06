Luciano Palla desde México con una realidad de la pandemia alentadora y en “semáforo verde”

11 junio, 2021 Leido: 49

Entre los tresarroyenses que están dispersos por distintas partes del mundo, Luciano Palla llegó hace 7 años a México para constituirse allí familiar y laboralmente. Conversó con LU24 sobre su actualidad en aquel país, y particularmente sobre cómo se atravesó y se atraviesa la pandemia en estos días, que parece ser alentadora.

Luciano trabaja en una empresa de publicidad desde hace 5 años y formo una nueva tecnología relacionada a la inteligencia artificial, y así contó su historia: “conocí a mi actual esposa, con quien estoy muy feliz en México, y con mi hermano formamos una empresa de publicidad, nos dedicamos a la fabricación de POP, stands portátiles y módulos de degustación, y llevo un tiempo que con otro socio abrimos una empresa de tecnología dedicada a la inteligencia artificial, difícil por la pandemia, pero ahí vamos aguantando” relató.

Refiriéndose particularmente a la pandemia, indicó que “obviamente hay que tomar precaución y no confiarse, pero ya 19 Estados de los 32 estamos en semáforo verde”. En ese sentido, explicó que en México la situación es muy alentadora, y lo que aquí se clasifica en Fases, allá se distingue como un semáforo: rojo, naranja y verde.

“Ya hacemos vida normal todos, aunque aquí nunca paso lo de Argentina de estar completamente aislados, la economía ha empezado a moverse bastante y los contagios disminuyeron muchísimo” comentó con optimismo por la situación, y además detalló que si bien “hubo reducción de horarios en los comercios, ahora están todos abiertos con horario normal, obviamente con aforos, y protocolos sanitarios, pero fuera de eso estamos muy bien” y por supuesto, el uso de barbijo es obligatorio.

Por otro lado, indicó que en cuanto a la vacunación el país va “muy bien, ya van 35 millones de aplicaciones” y agregó “esperemos que estemos vacunados todos, para finales de año, según la información oficial del gobierno”. Además, explicó que “se estan aplicando de todo tipo de vacunas, y está pasando mucho de que están vacunando a gente que no debería estar vacunada, por influencias”.

Si bien las restricciones no han sido tan estrictas como en Argentina, Luciano aseguró que “la economía como en todo el mundo se paró, y nos pegó muchísimo, ha sido muy difícil”.

Volver