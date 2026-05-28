Luciano Saltapé sigue sumando logros y clasificó al Argentino

28 mayo, 2026 0

Este jueves estuvo presente en los estudios de LU 24, el atleta tresarroyense Luciano Saltapé, y contó sus sensaciones del doble Campeonato Regional Master que logró días pasados en Tigre.

Comentó que es la primera vez que se hizo esta competencia, en la que a partir de este año la CAMRA, Confederación de Atletas Master República Argentina impuso una regla que cada Federación tiene que hacer su campeonato Regional, y dijo “en nuestro caso concurrimos a la que nos corresponde o sea la Federación Metropolitana”.

Expresó que compite para Tandil “ya que el Círculo de Atletas Tres arroyos tenía falta de socios y la Confederación Argentina te pide un total de 20 socios activos en competiciones y a la vez tenés que pagar un canon de 500.000 pesos semestral o sea un millón por año; es imposible, entonces el secretario técnico nos sugirió, el señor Flores, que volvamos adonde estuvimos años atrás, entonces Alonso volvió a Bahia Blanca y yo a Tandil”.

Saltapé explicó que la competencia se hizo “en una pista con muy buenas sensaciones que fue inaugurada en septiembre del año pasado”, y agregó que “en primer turno gané el título de salto en largo M45 con una marca de 5,33” y que por ahí no es su especialidad. Posteriormente se consagró como invitado en la prueba de salto en alto del U14 donde alcanzó una buena marca de 1,60 metros.

Expresó que al ganar este campeonato clasificó al Argentino, que se llevará a cabo en septiembre, y que todavía no se sabe si se realiza en el CENARD, La Plata o Uruguay.

Para finalizar dijo que “mientras haya salud vamos a seguir, esa es la idea, he aprendido en estos dos últimos dos procesos la palabra resiliencia que es un volver a empezar es muy importante y por ahí valorar más estar presente en una competencia más allá del resultado que una marca o una medalla”.

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