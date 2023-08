Luciano Valenzuela: “el 99% de la ciencia no es privatizable en el mundo”

17 agosto, 2023

Luciano Valenzuela es oriundo de Tres Arroyos e investigador del CONICET. Este jueves por la mañana, conversó con LU 24 y opinó sobre las declaraciones del candidato a presidente Javier Milei, que según dijo en una entrevista televisiva, en caso de asumir o sólo cerraría el Ministerio de Ciencia y Técnica, sino que privatizaría el Conicet para que sus miembros, que para él no sirven para nada, ganen “su pan con el sudor de su frente”.

Ante esto, Valenzuela, que es investigador adjunto en un laboratorio interdisciplinario en Quequén, expresó: “nuestra investigación es toda destinada al Estado. El 99% de la ciencia no es privatizable en el mundo. Para mí las expresiones del candidato son peligrosas y creo que fiscalmente no tiene ningún tipo de sentido. El gasto del CONICET representa una expresión mínima del Producto Bruto Interno, pero con esto se instala un mensaje anti – ciencia. Esto es básicamente tirar un piedrazo al avispero.”

Y agregó: “es una idea real, es un concepto de política y económica que la ciencia se haga en las grandes potencias, quede en manos de privados y no haya conocimiento nacional y soberanía tecnológica. En caso de darse y que esto suceda finalmente, su desmantelamiento tendría que tener quórum en el congreso y debería ser a través de la derogación de una ley nacional.”

Finalmente, habló acerca de las consecuencias que esto produciría y sentenció: “el impacto para la ciencia argentina sería dramático. Internamente siempre se habló de una mayor llegada al privado, pero nadie se ha expresado a favor de esta decisión, pero siempre ha sido muy lento.”

