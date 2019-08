Lucido festejo de los 90 jóvenes años de San Francisco de Bellocq

Una amplia participación comunitaria tuvieron los festejos de los 90 años de San Francisco de Bellocq, que este domingo alcanzaron su culminación con el acto protocolar, el desfile, fogones, feria de artesanos y presencia de instituciones de la localidad y el distrito.

Las actividades contaron con el respaldo de las autoridades municipales y representantes institucionales, del Concejo Deliberante, Consejo Escolar y demás fuerzas vivas de la comunidad.



En primer término, se comenzó con el izamiento de la Bandera Nacional por parte del intendente municipal, Carlos Alberto Sánchez; el delegado comunal, Claudio Bonavita y la presidenta de la Asociación de Fomento, María Inés Ferrara. Luego llegó el turno de escuchar y acompañar las voces de Eugenia Cardozo y Adrián Fernández, que entonaron el Himno Nacional Argentino.

La emoción de Claudio Bonavita

A la hora de las palabras formales, el delegado municipal no pudo contener la emoción, sobre todo cuando recordó la etapa previa a la fundación de espacios comunitarios como la Biblioteca, la llegada de los Bomberos, entre otras. “Fue un momento en el que empezamos a surgir como pueblo, siempre juntos, trabajando muchísimo. Me siento muy orgulloso del trabajo de todos, porque eso nos da la calidad de vida que necesitamos. Después llegaron el agua y el gas, que hoy nos hacen una localidad fuerte y a la que cualquier ciudadano puede elegir para vivir, porque el que viene no se quiere ir. Y le quiero agradecer al intendente, que está aquí presente, porque esto sin él no se hubiera logrado”, concluyó Claudio Bonavita.

“Un pueblo que ha dado todo y tanto tiene para dar”

El intendente Carlos Sánchez, en tanto, hizo hincapié en la influencia del ferrocarril y las cooperativas en la fundación, esplendor y caída de las localidades del distrito, y admitió que “esas idas y vueltas muchas veces nos han hecho desorientar a los argentinos, a los bonaerenses, tresarroyenses y a los habitantes de esta localidad, pero nos han dado una fuerza interior muy importante porque sabemos que después de una crisis, vamos a reflotar. Y ese renacer se da con tres o cuatro pilares: la unidad, que hoy encuentra a la gente de San Francisco, trabajando y cubriendo todas las necesidades de una localidad con distintas comisiones, que además hoy se juntaron para festejar este aniversario; la lucha por educar a nuestros chicos, que vienen empezando con una nueva historia, y tenemos acá todos los niveles educativos y además becas para quienes quieren seguir en la ciudad; y una tercera pata que es el trabajo, para el que se ha hecho mucho esfuerzo y tenemos margen para poder seguir. Y me han comentado que hay un emprendimiento que quiere radicarse aquí, que si bien no podemos adelantar, tendrá todo el apoyo municipal”.

Sánchez recordó, en el aspecto laboral, la puesta en marcha de la Planta de Separación de Residuos, y mencionó al exdelegado Gerardo Chedrese. Destacó además la llegada de obras como agua y gas. “El cuidado del medio ambiente es otro pilar para el crecimiento, y San Francisco de Bellocq ya lo tenía en cuenta porque todos trabajaban en este tema de la basura”, sostuvo.

“Nuestras localidades merecen seguir creciendo por la riqueza de sus pobladores, por la pujanza que tienen sus habitantes y que no es fácil de encontrar en otros lugares. Por eso nos enfocamos en su apoyo, aunque a veces no sea suficiente. Por eso, se vienen para San Francisco muchos años más de crecimiento; gracias a todos por este pueblo que tanto ha dado y tanto tiene para dar”, finalizó.

Reconocimientos

Luego de las palabras de los mandatarios, se entregaron reconocimientos a ex delegados, docentes, comerciantes, trabajadores municipales y otras personalidades destacadas de la comunidad, tras lo cual se inició el desfile y se compartieron fogones.

Por la tarde se dio lugar a espectáculos artísticos.