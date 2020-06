Lucrecia Manso creó un cuento para explicar la cuarentena a los niños mediante el yoga

24 junio, 2020 Leido: 4

La instructora de yoga Lucrecia Manso es tresarroyense, reside en Olavarría y eligió especializarse en yoga para niños, que describe como “una posibilidad bellísima y llena de juegos y cuentos, en los que la disciplina puede ir incorporándose desde muy temprana edad”.

Formada en yoga kundalini, comparte modalidades de trabajo con la instructora española Lusatnam, con quien difunde un pack digital y lives en las redes sociales que incluyen un cuento para los chicos durante el aislamiento.

“En mi espacio, La Rana Despierta, surgió un cuento para contarles a los chicos de manera amorosa y que no infundiera miedo, que íbamos a pasar un tiempo en casa, sin salir. Con Lusatnam hicimos además que el cuento llegara, durante estos tres meses, a muchos más lugares. A través de este cuento se proponen técnicas de respiración, posturales, y es una posibilidad de compartir en familia un ritual de encuentro”, explicó.

Esta iniciativa surgió de la imposibilidad de continuar con los encuentros presenciales de yoga con los niños, no obstante lo cual recordó que “la práctica de yoga con niños es una invitación a jugar; puede ser que por momentos los chicos hagan las posturas y por momentos no, se levanten y se retiren, o quieran tocar las imágenes de la pantalla, y eso está muy bien. Lo que hacemos nosotros es propiciar que se acerquen al cuento y a la actividad, pero sin ninguna obligación ni manipulación del cuerpo”.

Se puede consultar el material en @laranadespierta en Facebook e Instagram.

Volver