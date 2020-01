Luego del escándalo, Guido Suller hizo su descargo: “no sabía que era tan grave” (video)

28 enero, 2020 Leido: 0

El reconocido mediático, Guido Suller, hizo su descargo en el programa Intrusos de lo que fue el episodio que protagonizó en Mar del Plata, saltando sobre la camioneta de un tresarroyense junto a “Rosita” y siendo arengado por la “Tota” Santillán, compañeros del actor en la obra “Divertidísimos”.



Suller dijo, entre otras apreciaciones, que “yo soy un chico bueno y jugué a ser el chico malo y me salió mal. Yo tengo mundo, no tengo calle, ellos tienen calle. La “Tota” me decía ‘subite, subite’, sé que no se puede pero tampoco sabía que era tan grave”.

“Yo soy flaquito entonces me subí al techo, dije ‘gente estamos acá en la camioneta vengan a ver el show’, no pensé que era para tanto”, manifestó.

Volver