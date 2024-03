Luis Alberto Montero: “Siempre me gustó colaborar en el pueblo”

Luis Alberto Montero es uno de los candidatos a ser delegado de la localidad de San Francisco de Bellocq. Este miércoles, habló con LU 24 y se refirió a las expectativas que tiene para ocupar el cargo en caso de pueda ser electo.

“Estoy con mucha expectativa y muy entusiasmado. Me dedico a la herrería y tengo un taller metalúrgico, pero llevo a San Francisco en la sangre y siempre me gustó colaborar en el pueblo. Me gusta como se ha progresado y viví varias épocas, pero quiero ayudar a que se siga reflotando”, comentó.

Y detalló: “Hay muchas cosas que hacen falta, porque está ubicado en un punto muy estratégico. Sabemos cómo está la situación del país, pero hay muchas ideas y proyectos. Quiero ayudar en todo lo que sea para la gente, no quiero prometer nada porque mucha gente está en la desesperación y hoy en día es complejo. Si me toca, ayudaré todo lo posible para el pueblo”.

