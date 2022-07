Luis Barrionuevo presentó su libro en el Mulazzi

23 julio, 2022

En el marco del Día del Payador, este sábado, Luis Barrionuevo presentó su libro “Vivencias de un criollo” en el Museo Mulazzi, con el acompañamiento de familia, amigos y vecinos.



Al comienzo, Luis expresó: “Ustedes no tienen idea el trabajo que me llevó, a las cinco de la mañana estaba firme sentado en la cocina con el borrador en la mano. Un poco me estaba cansando, les digo la verdad, hasta que lo terminé, levanté las manos al cielo y le agradecí a Dios”.

El libro está realizado por Editorial Caravana, por lo que Barrionuevo expresó: “Me emocioné porque me dijeron: que bien está trabajado”.

“Yo le agradezco a Diego los consejos que me dio porque también ellos con sus ideas, pusieron el aporte para concluir esta obra, este sueño cumplido”, agregó.

“Estoy muy cansado, para mi han sido terribles estos días, la emoción en Cascallares, donde me llenaron la mesa de libros para que los autografiara”, concluyó.

En representación de la editorial, estuvieron Diego Slagter y Mariana Fernández.

“Somos una cooperativa que hace cuatro años, en Tres Arroyos, tomó la decisión de publicar autores y autoras de la ciudad y la región. Luis nos está apoyando en ese camino que queremos andar”, explicó Slagter.

Sonia Finocchio, coordinadora del Museo, sostuvo que el Mulazzi es “un lugar donde está la historia de Tres Arroyos, contada con objetos, gigantografías desde nuestros primeros pobladores hasta el 2010, en todo este entrepiso está contada la historia de nuestra ciudad y en esta, no podía faltar la historia de Luis Barrionuevo”.

Sobre el Día del Payador, Barrionuevo manifestó que “empieza cuando el 23 de julio de 1884 se realiza una gran payada en una cancha de pelota de Montevideo, entre Gabino Ezeiza y Juan Nava”.

Para finalizar, se presentaron algunos artistas como Fausto López Bastián y Juan Manuel Bonavita.

