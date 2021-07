Luis Barrionuevo y Tolengo Bonavita compartieron experiencias celebrando el Día del Payador

Como cada 23 de julio, se celebra el Día del Payador, en referencia a la histórica payada entre Juan Nava y Gabino Ezeiza en 1884, que es un ejemplo de esta manifestación artística gauchesca, propia de la región. Un duelo de payadas cuya improvisación dio origen a la canción “Saludo a Paysandú”.

Los reconocidos payadores tresarroyenses Luis Barrionuevo y Tolengo Bonavita, en comunicación con LU24, recordaron momentos memorables que les deja esta tradición.

En la Argentina, la fecha eleva la figura del payador y la cultura gauchesca. Fuera del contexto pandémico, los seguidores de este género solían reunirse en torno a los distintos monumentos al payador que hay en diferentes localidades. Tal como lo citó el diario La Nación en su portal web, uno de los monumentos más importantes es el que está en Tres Arroyos.

Luis Barrionuevo, comentó que le ha generado mucha alegría y mucha fuerza la cantidad de llamados que ha recibido de muchos lugares del país, saludándolo por su día “para mi este dia ha sido el más importante que todos lo que he vivido, por todos los llamados y las cosas lindas que me dice la gente” con 56 años de trayectoria de recorrer los escenarios mas grandes de Argentina y América

Con la voz de la experiencia, Barrionuevo comentó que “yo escuchaba siempre en las conferencias a todos, y de ahí aprendía muchas cosas, como también los maestros con los que he compartido los escenarios del mundo, tantos payadores que hemos recorrido caminos, llevando este arte por muchos lugares”. La pandemia detuvo la actividad, por obvias razones, y en ese sentido, el payador tresarroyense manifestó que “extraño mucho, porque esto nos ha hecho daño a todos, yo converso con mis colegas que están sin hacer nada desde marzo del año pasado, se extraña el escenario y el contacto con el público” además explicó que “hay que estar siempre activo en estas cosas, para que la mente este despierta y segura para improvisar”. Por supuesto, no faltó una improvisación compartida con toda la audiencia de la radio.

Por otro lado, Tolengo Bonavita, relató en LU24 que si bien desde los 7 años se introdujo en el mundo de las payadas, hoy, con 18 años forma parte de una nueva generación que continúa con esta tradición argentina. Este joven payador también, compartió una milonga con los oyentes, para celebrar este dia que conmemora el arte que expresan.

