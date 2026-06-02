Luis Caputo: “Aunque haya una guerra mundial, Axel Kicillof nunca va a ser presidente”

2 junio, 2026 0

Pese a que cada vez que puede habla del “riesgo kuka” como un factor desestabilizador, el ministro de Economía, Luis Caputo, aseguró este martes que “el kirchnerismo no es una opción en la Argentina”, y en ese sentido le bajó el pulgar a la posibilidad de que Axel Kicillof sea presidente.

“Puede pasar cualquier cosa, una guerra mundial o una invasión extraterrestre, que Axel Kicillof nunca va a ser presidente”, dijo Caputo desafiante. E insistió en que, a diferencia de la lección del cómic y la serie El Eternauta, “los argentinos ya saben que lo viejo no funciona”.

En una exposición ante la Cámara de Comercio, Industria y Servicios Argentino Brasileña de la República Argentina (Cambras) frente a empresarios del país vecino y representantes de firmas locales que operan en Brasil, Caputo celebró la marcha de la economía.

“Yo no vi la película, pero vieron El Eternauta, donde se hizo famosa la frase esa de: ‘En Argentina lo viejo funciona’. Bueno, la mayoría de la gente en Argentina tiene claro que lo viejo no funciona. Eso está claro, así que no hay posibilidad de eso. ¿Podrá venir otro? Eventualmente, no sé. Ahora, seguro no es el kirchnerismo. Por lo tanto, ese temor a volver al pasado sáquenselo, porque no va a estar”, dijo Caputo.

“Pasar de 20 años de populismo a nuestro modelo es un proceso y eso lleva tiempo”, según Caputo. Al respecto, dijo entender a quienes tienen escepticismo, entre la gente y en el empresariado, porque “hay gente a la que le cuesta acomodarse”. Y que su objetivo es que la gente “pierda el temor de que se pueda volver al pasado. Somos optimistas con respecto al futuro y sostengo que lo mejor es lo que viene. Veo un 2027 absolutamente diferente de lo que esperan muchos consultores”.

En este contexto, el ministro destacó que “no está todo bien, pero vamos bien, extremadamente bien”. Y agregó: “Algunos periodistas se enojan, pero yo sostengo que lo mejor es lo que viene, veo un 2027 mucho mejor que el que ven los consultores. Al Gobierno le va a ir bien en las elecciones y la economía se va a llevar puesta a la política y a los intentos de desestabilización”.

Caputo subrayó que el pleno shock externo por la guerra en Medio Oriente, el Banco Central (BCRA) sigue comprando reservas y ya está al borde de superar la meta de acumulación anual de 10.000 millones de dólares. Incluso, es optimista con poder comprar en torno a los US$ 17.000 millones en 2026.

Con información de Agencia DIB.

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