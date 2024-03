(videos) Defrieri y la suba de luz en Claromecó: “Ni chicos ni grandes podemos pagarlo”

18 marzo, 2024

Unos cien vecinos autoconvocados de Claromecó llevaron adelante este lunes una reunión para abordar el gran incremento de tarifas de luz en la localidad balnearia. De manera previa hubo otro encuentro con autoridades de la Cooperativa.

Luis Defrieri, empresario del sector turístico, quien administra un complejo de cabañas, habló con LU 24 y dijo que “la necesidad de los reclamos surgió ante la imposibilidad de pagar: ni los grandes ni los chicos podremos hacerlo”.

“Invitamos la Cooperativa, los postulantes a delegados y el delegado actual. Desde la Cooperativa avisaron que no iban a concurrir e invitaron a un grupo más reducido en horas de la mañana y nos explicaron respecto a los ítems que integran la factura, nos atendieron muy amablemente. Nos dijeron que hay que pagarlo y no hay otra forma: hay un montón de cosas en las que no estamos de acuerdo como el cobro de la cuota capital y el valor del kilowatt que no depende de ellos como nos informaron”, expresó.

“Somos socios de la Cooperativa, y una gran familia y si la gente no puede pagar esos valores la Cooperativa va a tener que cerrar, porque ellos también tienen que pagar”, dijo Defrieri, y sostuvo que “es una medida muy rápida, muy a reglamento”.

“Podemos entender lo que queramos, pero la realidad es que no lo podemos pagar; hay gente que paga de luz más de lo que paga de alquiler: convocaremos el miércoles a los vecinos a la puerta de la Cooperativa, la gente está muy preocupada”, adelantó.

“Un almacén que tiene varias heladeras, paga 150, 170 mil de alquiler y este mes le vino 382 mil pesos, cuando pagó el mes pasado 125 mil”, ejemplificó.

“Nos comentaron un caso en que habían tomado mal el estado y ahora le aumentaron porque habían tomado mal el consumo de agua: a mi me tomaron mal la medición hace muchos años, fue un error, puede pasar, yo fui, hice el reclamo y al otro mes me lo compensaron: pero esto, el aumento de la luz, del agua, y de la cuota capital, que es excesiva, y encima que se cobra de acuerdo a lo que consumís, es como el carnet del club, pero si voy al club 10 horas me cobran igual que si voy 1 hora; aparte, estás castigando al que brinda un servicio, como el almacén del ejemplo que dije antes”, finalizó.

