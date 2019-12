Luis Ferrín es Agua Clara 2019: “Realmente no me lo esperaba”

Una de las personalidades reconocidas con el Premio Agua Clara 2019 es el periodista deportivo de nuestra ciudad, Luis Alberto Ferrín, quien en diálogo esta mañana con nuestra emisora, se mostró aún sorprendido por la nominación y agradeció el reconocimiento a su trayectoria; “realmente no me lo esperaba”.

“Será justo ese día, mi último dia de trabajo en el canal, porque estoy llegando a una jubilación anticipada por mis problemas de salud, que no me impedirán continuar trabajando de otra manera y desde otro lugar seguramente”.

Con 30 años de profesión, Ferrín recordó sus inicios en FM Ilusiones, luego pasé por LU 24 y después, fui al otro canal y de ahí a Línea de Juego que con el tiempo, se transformó en un clásico de radio y de televisión y a través de la página de internet, fue que esa marca tuvo más reconocimiento”, dijo.

Entre los momentos más recordados y que atesora hasta la fecha dijo “estuvimos en los últimos años de Juan Manuel Fangio trasmitiendo para LU 24, la presencia de Diego Armando Maradona en Oriente, Marisol, Tres Arroyos y De La Garma, donde estuve en tres oportunidades haciéndole notas”, destacó.

Ferrín comentó como fue notificado de la nominación y sostuvo: “fue muy simpático y creativo como me enteré. Estábamos con mis colegas cubriendo una conferencia de prensa en el Club Boca y haciendo preguntas, cuando entró Armando Ruiz y me puso una cucaracha en el oído, donde se estaba dando a conocer que era uno de los Agua Clara”, agradeció.

