Luis Rodríguez, ganador: “se lo dedico a mi vieja que está embromada” (audio)

15 marzo, 2026 157

Luis Rodríguez, el ganador del concurso manifestó luego de concluir el certamen que “es importante poder ganar, es difícil por la cantidad de inscriptos; este año fue lo más un concurso de puta madre, y hace diez años saqué un gran chucho y este año me tocó a mí, le agradezco a todos lo que me ayudan y se lo dedico a mi vieja que está embromada, calculo que no me quedará la camioneta ya que voy a seguir como hasta ahora”.

Volver