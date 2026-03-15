Luis Rodríguez, ganador: “se lo dedico a mi vieja que está embromada” (audio)
Luis Rodríguez, el ganador del concurso manifestó luego de concluir el certamen que “es importante poder ganar, es difícil por la cantidad de inscriptos; este año fue lo más un concurso de puta madre, y hace diez años saqué un gran chucho y este año me tocó a mí, le agradezco a todos lo que me ayudan y se lo dedico a mi vieja que está embromada, calculo que no me quedará la camioneta ya que voy a seguir como hasta ahora”.