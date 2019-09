Luis Serra: “El Polideportivo va a ayudar a que se promocione más el deporte en la ciudad y la zona”

Luis Serra, quien fuera director de Deportes de la comuna y un reconocido deportista y técnico local, habló con LU 24 respecto a lo que significa el Polideportivo que se inaugura esta tarde en la ciudad.



Serra dijo que “es un gran adelanto, sobre todo específicamente para las clases de educación física y la práctica deportiva en lo que es la formación de una persona”.

“Las clases de educación física, mal dichas clases de gimnasia –dijo - porque en general se practican todos los deportes para educar al alumno y la persona a través del movimiento, por lo que en este caso se da algo muy importante, porque por ejemplo si uno va a competir en ciclismo y no se tiene una bicicleta mínimamente adecuada, indudablemente tu potencial máximo no lo vas a desarrollar; si uno va a jugar al futbol y no se tiene el equipo apropiado tampoco. Si uno va a hacer educación física y no se tiene el espacio adecuado para hacerlo, esa inversión que hace el Estado en la educación física y en la educación del individuo esta de alguna manera desvalorizada y no completa el desarrollo de todas las potencialidades que puede desarrollar un alumno de educación física o un apersona que hace deportes en un medio adecuado”.

“En este caso es un medio no solamente adecuado sino que está a la altura de la situación actual de lo que puede hacer un chico que hace educación física o deporte para poder cumplir con los objetivos”, agregó.

“El mejor ejemplo lo da el barón Pierre de Coubertin que indica que se renovaron los Juegos Olímpicos porque es una forma de motivar “porque si logramos que haya cinco muy buenos deportistas y veinte buenos deportistas habrá cien que quieran imitarlos y emularlos para practicar y va a ser mucho más bueno para la salud y el desarrollo integral de una persona”, explicó.

“Esto quiere decir que este lugar de Polideportivo no solo va a ser para el desarrollo de las clases educativas o sede de eventos competitivos sino para poder hacer eventos a nivel internacional que eso va a ayudar a que se promocione más el deporte en la ciudad y la zona”, sostuvo Serra.

“Quiero felicitar a las autoridades del municipio que han hecho un labor excelente, que para Tres Arroyos es completar un circulo virtuoso de lo que es la práctica deportiva”, concluyó.