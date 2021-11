Luis Zorrilla finaliza su mandato como edil: “fue una experiencia enriquecedora”

18 noviembre, 2021

Cerca de finalizar su mandato como concejal, el vecinalista Luis Zorrilla describió su experiencia en la política como “muy enriquecedora”, al asegurar que “incursioné en un ámbito del que nunca había participado y que me permitió conocer las distintas realidades que vive la ciudad, ampliando conceptos sobre algunas situaciones que uno mira siempre con la lupa que está acostumbrado a ver”.

“Siempre quedan cuestiones pendientes, pero al ser concejal por parte del oficialismo, se me da la posibilidad de seguir colaborando aunque sea de afuera. Trabajé en el tema de los paradores y lamento que no se haya logrado terminar de encauzar, y ese es uno de los aspectos en los que hablé con el intendente acerca de la necesidad de seguir aportando para que las licitaciones se lleven a cabo de manera ordenada y eso redunde en mejores servicios turísticos”, advirtió Zorrilla, al tiempo que si bien reconoció que necesita volcar tiempo en la actividad privada y la familia, se va “con la posibilidad de volver, con las condiciones necesarias para retornar si el partido lo requiere y yo estoy en el momento adecuado”.

El concejal consideró, no obstante, que es importante que haya renovación en la política, y agradeció “el hecho de haber sido respaldado y escuchado por funcionarios que quizá no siempre compartían mi opinión”.

Finalmente, aseguró que en la próxima sesión se tratará la licitación de foodtrucks, y se buscará definir de qué manera se prestan servicios donde estaba ubicado el parador Borneo, donde también se instalaría algún carro gastronómico.

