(audio) Luján: La única Misa del sábado será a las 19:00 por el cumpleaños de Torquatti

20 mayo, 2026 100

La Parroquia Nuestra Señora de Luján y el Padre Domingo Torquatti informaron a LU 24 que – solamente por este sábado – la única Misa del día se oficiará a las 19:00, con motivo de la celebración de los 80 años del Padre Domingo Torquatti.

El propio Torquatti lo confirmó a nuestra emisora y a la vez indicó que “consultamos al respecto y se decidió así, en ese horario, para luego comenzar con la cena a las 21:00, para unas 400 personas”.

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