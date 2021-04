“Lula” Meléndez: “Veo la inclusión como un derecho”

28 abril, 2021 Leido: 227

Maria Luciana Meléndez fue designada hoy presidenta del Consejo Municipal para Personas con Discapacidad. En diálogo con LU 24, “Lula” dijo que “veo la inclusión como un derecho” y explicó que “el objetivo siempre es lograr la accesibilidad social, laboral, el poder ejercer nuestros derechos como ciudadanos y como sujetos. También poder trabajar en abrir todas las puertas que se puedan, lograr un equipo de trabajo que es fundamental y la única manera de poder lograr esos objetivos y siempre con todas las miradas posibles”.



“Lula” es docente, especializada en Educación Primaria y Profesora de Educación Especial con Orientación Sordos e Hipoacúsicos, recibida en el Instituto Superior de Formación Docente y Técnica N°9 de la ciudad de La Plata.

Expresó que desde su rol de educación siempre trató de potenciar las capacidades de cada uno, “eso es lo mismo que uno tiene que apuntar en un Consejo municipal para Personas con Discapacidad, para que podamos todos los integrantes de este Consejo, desde sus miradas diversas, poder aportar todo el potencial”.

Su visión para presidir el consejo es que “hay muchas ordenanzas en Tres Arroyos que han dado pasos importantes a la inclusión y a los derechos para las personas con discapacidad, me parece que hay que empezar a trabajar desde ahí, es un camino muy lento, difícil, pero no es inalcanzable y no es improbable”.

“Hay que lograr un buen equipo de trabajo y poder focalizarnos en objetivos a medio plazo y objetivos a largo plazo, donde podamos organizarnos para hacer un buen trabajo”, cerró.

