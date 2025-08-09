LUMI Libros empieza campaña de ventas por el Día Del Niño (audio)

https://www.lu24.com.ar/wp-content/uploads/2025/08/ANTONELLA-COUTO-09-08-2025.mp3

Se acerca el Día del niño y en Librería LUMI se preparan con los mejores precios y ofertas para las familias.

Por tal motivo, Antonella Couto empleada del comercio, dijo “en Tres Arroyos aún hay nenes que les encanta leer y siempre los esperamos con gran variedad. Año a año, es impresionante la cantidad de novelas que publican los Youtubers, atrapando a sus seguidores”, contó.

Luego, sobre las vacaciones de Invierno mencionó que “la mayoría lee en vacaciones cómo escape y descanso”.

Couto recomendó tres libros el primero de Isabel Allende Mi nombre es Emilia del Valle, La Sociedad del Cansancio de Byung-Chul Han, y Rengo Yeta de César González, “cada uno es diferentes, aunque atrapan a sus lectores”.

Los horarios de atención comercial son de lunes a viernes de 8:30 a 12:00 y de 16:00 a 20:00, los sábados de 9:00 a 12:30, también se pueden contactar por Instagram como LUMI Libros o llamar al 2983 – 426072.

