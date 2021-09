Luna cantará hoy y espera tu voto (Video)

2 septiembre, 2021 Leido: 82

Luna es la única mujer de su equipo que llegó a cuartos de final. Sin experiencia profesional cantó en español y en inglés, diversidad de temas y estilos, brillando en cada presentación y llevándose los elogios de todos los jurados quienes resaltaron esa versatilidad y cómo se planta en el escenario, que parece tener tanta experiencia como sus 20 años de edad. Ella aceptó todos los desafíos y las canciones que le propusieron.



Los días de Luna transcurren entre ensayos por zoom para coordinar tonos y arreglos, luego presencial con Dorita Chávez quien es couch de su equipo, por último antes del show con Soledad en donde le hace la devolución y aconseja, por último graban; pero hoy, este día tan especial en que solo uno quedará, será en VIVO.

Desde un principio estableció amistad con sus compañeros de team, pero a medida que avanzaban e iban quedando menos, comenzó también la relación con el resto de los participantes, instancias estas en las que se siente apenada porque algunos son del interior y no sabe si tendrá la posibilidad de volver a verlos una vez que se vayan despidiendo del programa.

Para Luna, su participación en La Voz es todo un aprendizaje que la hizo crecer mucho.

En las audiciones a ciegas interpretó “Ain´t no sunshine”. Los jurados Mau y Ricky le dijeron que Dios tiene cosas inmensas planeadas para ella, Montaner por su lado la invitaba a participar de su equipo para tomarse la última foto en la final del programa y la Sole destacó desde ese comienzo su versatilidad. Luna eligió a la Sole porque se sintió identificada con ella por ser mujer.

En la batalla la cual fue muy reñida, cantó “Back to black”, Lali y Montaner sorprendidos con ella. La Sole decidió a futuro, escogiendo a Luna.

En el Knockout cantó “Malo”. Lali agradeció que haya llevado esa canción que es una bandera, que no es fácil de cantar y requiere de un gran nivel interpretativo y que demostró que lo tiene. Montaner dijo que no tuvo ni una sola falla de afinación y que debería ser premiada. Sole por su lado volvió a elegir a Luna porque la rompió.

En los Playoffs cantó “Tumbas de la Gloria”. Lali lo pasó increíble en lo que suponía sería una de las canciones más difíciles de la noche, expresando que la surfeó de manera brillante. Montaner, dijo que lo hizo de una manera extraordinariamente original, y que tuvo los pelos parados durante toda la canción y la sigue viendo en la foto final. La Sole la felicitó y le expresó que cree que tiene un gran futuro.

En octavos de final tocó el piano mientras interpretaba “Anyone”. Montaner, Luna es como un todo y nos deja con la boca abierta. Mau y Ricky, es hermoso verte tocar el piano mientras cantas. Lali la felicitó, dijo que hipnotizó a todos y que descubrieron a una artista enorme. Sole, “es la única mujer que hay en mi equipo, pero qué mujer!”, se siente muy conectada con ella y la bancará a muerte, “sos de otro planeta y estás eclipsando”.

En cuartos de final cantó “I Feel Good”. Lali dijo que es fascinante su versatilidad “la rompiste vocalmente, tu presencia escénica y tu belleza”, instó a que la voten, la voten, la voten. Montaner “es de las grandes voces, de los grandes talentos que tenemos, Luna parece con 20 años de experiencia en lo que tiene sus 20 años de edad, ella impresiona”. Mau y Ricky, admiran el contraste de las presentaciones y su talento, notan que es la persona con mayor crecimiento de todos los participantes y que merece el voto de la gente. Sole por su parte “te viste como una mujer poderosa, increíble, no se te escapó ningún detalle; le pido al público que realmente considere a Luna como una opción espectacular de una mina que primero es estudiada, que es muy dedicada a lo que hace, pero que además le pone todo, aparte de que es hermosa y que se ha venido con un look impresionante, VOTO POR ELLA”

En las fotos se la ve en distintas etapas de su vida en Claromecó, en algunas con sus abuelos de Tres Arroyos y con su mamá.

