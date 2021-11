Luna Suárez se presenta en Tres Arroyos luego de su paso por La Voz Argentina

1 noviembre, 2021 Leido: 40

Luna Suárez, participante de la Voz Argentina y con raíces tresarroyenses, contó que “el 12 de noviembre estamos preparando un show muy lindo para presentar en el Teatro Municipal de Tres Arroyos. Vamos a estar con artistas de la ciudad: Enzo, Gastón, Darío, Sebastián, es una banda que escuché tocar en Claromecó en el verano, y nos pusimos a charlar de música y decidimos juntarnos por amor al arte digamos, y nos gustó mucho cómo salió todo así que esta vez lo haremos en el teatro. La idea es hacer un show variado, con canciones populares en castellano e inglés, rock nacional, para que todos puedan disfrutar, para todo público. Seguramente recordarán el tema que hice con el piano en La Voz, y será repetido en este show”.

Luna contó que se crió entre músicos, “mi amor por la música viene de muy chiquita, mi papá toca el piano, mi tía canta, juntos tenían una banda, es decir que crecí con la música. A los siete años mi mamá me regaló un pianito chiquito y fui creciendo y sumé cantar, amo todo esto. Toda mi familia de parte materna es de Tres Arroyos y desde la panza que veraneamos en Claromecó, y con respecto a la música, mis primeros shows fueron en la villa balnearia y me hicieron tomar confianza donde también me dieron mucho cariño”.

