Lunes 16: nueva fecha para caminata al Caracolero

9 febrero, 2026

Desde la Dirección de Deportes y Políticas para la Juventud informan la nueva fecha para la “Caminata al Caracolero”. Esta misma se llevará a cabo el lunes 16/02 a las 19:30, partiendo desde los baños públicos de Dunamar.

Es importante tener en cuenta que la inscripción a la caminata es obligatoria y puede realizarse de forma virtual completando un formulario, el cual puede solicitarse por WhatsApp a cualquiera de los siguientes teléfonos:

(2983) 456-538 – Coordinación de Juventud

2983) 509201 – Dirección de Deportes

(2982) 495002 / (2982) 480467 – Oficina de Turismo Claromecó

También puede hacerse de forma presencial en el Polideportivo Municipal (La Rioja 100) o en la Oficina de Turismo de Claromecó (Calle 9 esq. 30)

