Luppino y Mazzitelli: “Diego deslumbraba con lo que hacía y era muy querible, lo vamos a extrañar mucho”

31 julio, 2021 Leido: 170

Los músicos Héctor Luppino y Andrés Mazzitelli recordaron, a través de LU 24, a su compañero y amigo Diego González, baterista de “Beatles en Vivo”.

“Estamos realmente muy tristes, perdimos a un gran amigo que queríamos mucho”, lamentó Luppino.



Asimismo, expresó que “disfrutábamos mucho entre bromas y cuando se podía compartir el mate lo mismo, pero fundamentalmente tocando. Diego siempre fue muy exigente con lo suyo y nos obligaba a nosotros a ser más exigentes todavía para poder lograr lo que queríamos hacer. Las veces que pudimos tocar en público tuvimos una muy buena respuesta”.

Contó que “cuando con Andrés nos juntábamos y él, por distintos motivos, no podía venir, ensayábamos una canción y decíamos Dieguito la saca de taquito, no nos preocupemos por la batería. Además le ponía su impronta y mejoraba muchísimo la canción”.

“Era un tipo sumamente querible, se hacía querer como nadie. Nosotros éramos mucho más grande que él y cada vez que nos saludaba nos decía ¿qué tal papuchos? y le respondíamos vení nene ¿cómo andas? Realmente lo pasábamos muy bien y por eso también estamos tan triste, esas cosas ya no vamos a poder disfrutar más”, dijo.

Luppino destacó que “Diego tenía tanta versatilidad que por ahí podía tocar un rock and roll como una baguala, deslumbraba con lo que hacía. Cuando tocábamos en vivo mucha gente en realidad se prendía de él más que de nosotros por la forma que tocaba y toda la energía que metía, eso nos satisfacía mucho”.

Finalmente, consideró que “lo único que podemos hacer es recordar los buenos momentos, las bromas que nos hacíamos, los mensajes que nos mandábamos y, fundamentalmente, cuando nos juntábamos a ensayar para después poder tocar donde nos llamaran”.

Por su parte, Mazzitelli manifestó que “más allá de que Diego estaba internado hacía casi un mes y en general todos teníamos mucha noción de que era difícil, yo, de alguna manera, a medida que se agravaba tenía más esperanza de que saliera y eso creo que le pasó a mucha gente porque él tenía esa especie de cosa milagrosa. Entonces, fue un impacto más fuerte. Pensaba que lo iba a lograr de vuelta”.

Comentó que “lo conocí a través de mi esposa, que fue amiga de él desde los 12 años, del colegio. Él hacia música pero le gustaba relacionarse, querer a las personas que tenía cerca, no era indiferente con quienes tenía alrededor. A veces me molestaba, me hacía renegar y después nos reíamos de vuelta, eso lo hacia una persona muy querible, de un corazón enorme y esa sensación de que lo tenés que abrazar. Nos queda su música, sus recuerdos, sus fotos y que no nos fue indiferente”.

Recordó que Diego “llegó a tocar con Divididos, cuando se quedó sin baterista. Pasó un casting como de cien bateristas y quedó entre los últimos tres. Compartió un fin de semana con ellos en su quinta y quedó con una relación bárbara. Su calidad estaba más allá de toda duda”.

Además, hizo hincapié en que “siempre quería mejorar. En la última época había invertido un montón de dinero en una batería nueva Yamaha, ya la que tenía era impresionante, y eso habla de que siempre quería mejor calidad. Lo vamos a extrañar muchísimo”.

Mazzittelli también se refirió a la faceta de cantante de Diego: “él era muy seguidor de Abel Pintos pero siempre renegaba de su voz, decía que nunca le salía bien, y yo lo grababa a escondidas. Me quedaron varias grabaciones, de las cuales rescaté dos que compartí en internet: El Mar y El Adivino”.

Por último, envió un “fuerte abrazo para su familia y todos los amigos que lo lloran”.

