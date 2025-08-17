Luto en el rugby local: Falleció Carlos “Charly” Álvarez

Este domingo, falleció Carlos Álvarez a los 71 años, un incansable del rugby tresarroyense. Feliz, contaba que había plantado junto con sus compañeros de clase los árboles de la quinta Padre Manyanet, del Colegio Jesús Adolescente y que había formado parte del primer equipo de rugby de nuestra ciudad, que tuvo entre sus entrenadores al recordado “Pichi” Azarri. Fue entrenador, dirigente y colaborador solidario de cuanta cosa se le solicitara.

Estaba siempre dispuesto, sin horarios a causa de su amor incondicional por la ovalada. Lo encontrabas siempre en el club haciendo algo, nunca sentado, siempre activo. Los más chicos y las más chicas repitiendo que sus hamburguesas eran mejores que cualquier otra, los más grandes consultándole cosas.

Amable, servicial, apasionado, sincero, un trabajador del deporte, un ejemplo de dirigente. Encarnaba como nadie la filosofía del Rugby y de todos los deportistas: amistad, solidaridad, entrega, respeto, dar todo, nunca dejar nada.

Es muy difícil transmitir lo que siente el TARHC con su partida, muy difícil explicar cuanto lo quisimos, el dolor que sentimos y la falta que vamos a sentir sin Charly. Nos queda su sonrisa de niño feliz en el rostro del más grande entre todos nosotros.

