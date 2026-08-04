Luxemburgo se suma a las Colectividades Extranjeras de Tres Arroyos

4 agosto, 2026 0

Este lunes, la Comisión de Colectividades Extranjeras de Tres Arroyos concretó un nuevo paso en su crecimiento institucional al aprobar, por unanimidad, la incorporación de la Colectividad Luxemburguesa.

Durante la asamblea participaron la Cónsul Honoraria del Gran Ducado de Luxemburgo en la República Argentina, Dra. Patricia Pinnel, quien presentó formalmente la solicitud de incorporación, acompañada por Fabiana Guillamón, Patricia Guillamón y Alan Khun, representantes de la comunidad luxemburguesa. La incorporación constituye un reconocimiento al importante legado que dejaron en nuestra región numerosas familias de origen luxemburgués.

Además, la Comisión avanzó en distintos temas de agenda vinculados a las próximas actividades institucionales. Entre ellos, se abordó la participación en actos públicos, la organización del espacio de buffet durante la Feria Nacional de Artesanos, las gestiones para concretar el tradicional Patio de Colectividades en el predio de la Fiesta Provincial del Trigo y los preparativos de la 47º Fiesta de las Colectividades, que se llevará a cabo los días 5 y 6 de septiembre en El Fanal, con el objetivo de seguir celebrando y difundiendo la riqueza cultural de las comunidades que conforman la identidad de Tres Arroyos.

Asimismo, la Comisión informó aquellas personas de Tres Arroyos y la región que deseen conocer más sobre sus posibles raíces luxemburguesas podrán contactar con la institución para recibir asesoramiento. A través del Consulado Honorario del Gran Ducado de Luxemburgo será posible canalizar consultas sobre antecedentes familiares e iniciar, en los casos que correspondan, las gestiones vinculadas al reconocimiento y tramitación de la nacionalidad luxemburguesa, fortaleciendo así el vínculo con una historia inmigratoria que forma parte del patrimonio de nuestra comunidad.

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