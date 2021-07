Luz-Cámara-¡¡¡Acción!!!

No era tresarroyense, pero pasó varios años de su primera infancia entre nosotros. Murió joven dejando un legado importante para la cinematografía argentina, un destino muy parecido del que tendría su hija en los mismos términos.

Me estoy refiriendo a Mario David, que naciera en Gonzales Chaves el primero de mayo de 1930.

Era hijo de Simón David y Elsa Nofal, un matrimonio sirio procedente de Homs y que por alguna razón recaló en Tres Arroyos en la década del 30.

Fueron dueños de un almacén típico de la época, que funcionó en la primera cuadra de la calle French.

Como no podía ser de otra manera, Mario comenzó sus estudios primarios en la escuela 15. Hacia 1938, es decir con 8 años, se lo ubica en el primer grado pero luego no se recuerda continuidad.

No hay precisiones sobre el derrotero posterior, pero se radicó en Mar del Plata, donde desarrolló actividades vinculadas con los medios de comunicación.

De tal manera fue locutor y conductor radial, crítico de cine en el diario La Mañana y tuvo su paso por LU 6, Radio Atlántica y el Canal 8 de Mar del Plata.

Posteriormente se radica en Buenos Aires y allí se registra su paso por las radios Mitre, Antártida, Argentina y Rivadavia.

Se había casado con una artista plástica y ceramista, Renee Garay y tuvieron tres hijas: Gabriela, Carina y Melina.

Mario David murió el 13 de abril de 2001 luego de una prolongada enfermedad.

Se sabe que cuando ya estaba ubicado muy fuertemente en el escenario del cine nacional, estuvo al menos una vez en Tres Arroyos.

Fue para participar de un encuentro con viejos amigos y compañeros de colegio.

El cine y su legado

Fue director de una importante filmografía, y en su mayoría fue también el guionista.

En varias de sus películas actuaron actores y actrices que tuvieron proyección en la escena nacional, y en una de ellas debutó Miguel Angel Solá.

Mario David está incluido en la denominada “generación del 70” y entre otras realizaciones pueden mencionarse las siguientes:

La revelación (1996); La cruz invertida (1985); El bromista (1981); Cantaniño cuenta un cuento (1979); La rabona (1978); El grito de Celina (1975); El amor infiel (1974); Paño verde (1973); La piel del amor (1973); Disputas en la cama (1972); El ayudante (1971) y otras incluyendo Con la misma bronca (1987) que quedó inconclusa.

En algunas oportunidades hizo referencias a sus trabajos, definiendo claramente que luchaba por prescindir de intereses comerciales, aunque no los podía evitar si quería filmar.

Al respecto dijo que “traté de hacer el cine comercial con la mayor dignidad posible”.

“El compromiso del cine que hago es de tipo humanístico. Quizás esto suene a lugar común, pero es un lugar común precisamente por eso, porque encierra una verdad como una casa. Yo no temo decir que el compromiso de mi cine es con el hombre, no me mueve un falso afán de originalidad”.

Su hija

Su hija Gabriela, pareció repetir la historia de realizaciones en cine pero también de una pronta muerte.

Había estudiado artes plásticas, pero se orientó definitivamente al cine y en 1978 trabajó como asistente de dirección, paso previo a su propio y exitoso lanzamiento.

Fue guionista y directora y produjo dos largometrajes y numerosos cortos.

Los títulos fueron “Taxi, un encuentro” (2001) y “La mosca en la ceniza” (2009).

Obtuvo por su trabajo un reconocimiento en el Festival Internacional de Cine de Bilbao y en otros encuentros especializados.

Había nacido en Mar del Plata el 21 de setiembre de 1960 y murió en Buenos Aires el 4 de noviembre de 2010. Tenía 50 años y luchó 16 de ellos contra la enfermedad que se produjo su deceso.

