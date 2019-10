Luz Leonardi “Placeres dulces”, en la Revista Caras

La responsable del emprendimiento local, Luz Leonardi, “Placeres Dulces”, no deja de salir de su asombro, al ver el ejemplar de la Revista Caras, en la que una nota refleja su actividad, acompañada de una imagen suya y de su local.



“No lo puedo creer. Pensé que nunca me iba a pasar. Cuando me llamaron de la revista para hacer una nota me sorprendió totalmente y hasta que no vi la revista ayer, no lo creía. Lo de la revista es hermoso y la gente es muy afectuosa cuando se conoció la noticia en las redes sociales”, aseguró esta mañana Luz Leonardi a LU24.

Recordó que se fue años atrás a estudiar a Bahía Blanca con la idea de ser contadora “y me di cuenta que no era lo mío. Empecé como hobby un curso de mesa dulce, un día me decidí y me tiré a la pileta. Me vine a Tres Arroyos a trabajar desde mi casa. Ahorrando y se dio la posibilidad de abrir un local en Claromecó primero en verano, pensando en si me iba bien lanzarme en Tres Arroyos. Fue un éxito para mí y empecé a pesar en la ciudad. Lo fui dejando y en el 2017 un amigo me ofrece un local en 1810 y Brandsen, pero la realidad era que no tenía plata, aunque si equipamiento. Me desanimé y lo dejé, hasta que un día mi marido me contó que había leído en la página de LU24 algo acerca del FOMEPRO, los créditos que otorga el municipio a los emprendedores. Averigüé y le digo a la gente que sirve, que trate con esos créditos, porque son sencillos y hay una capacitación muy buena y con esa ayuda fue el empujón. Ajusté el local y abrí el negocio, con el que cumplimos ya un año”.