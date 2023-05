Luz y Fuerza protestó frente a la Cooperativa de Claromecó: personal de la CELCLA en desacuerdo

29 mayo, 2023

En la mañana de este lunes, el Sindicato Luz y Fuerza llevó a cabo una protesta con quema de neumáticos frente a la sede de la Cooperativa de Servicios Públicos y Servicios Sociales Limitada de Claromecó, ubicada en la intersección de calles Sarmiento y Pellegrini de Tres Arroyos.

El reclamo estaría relacionado con la bolsa de trabajo y la confirmación de las categorías.

“Estas acciones no nos representan”

Desde la CELCLA enviaron una nota firmada por personal y afiliados al Sindicato de Luz y Fuerza de Tres Arroyos.

“Manifestamos nuestro desacuerdo con las medidas de fuerza impulsadas por este sindicato en nuestro nombre. Estas acciones no están basadas en un reclamo por nosotros cursado y no nos representan”, expresaron los firmantes del escrito.

“Entendemos que todo tipo de manifestación no pacífica y la intenciones que estas persiguen, atentan contra el normal desempeño de nuestra labor, perjudicando no sólo la situación económica e institucional de la cooperativa sino también afectando a todos los asociados que reciben los servicios que ella presta”, agregaron.

