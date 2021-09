Luz y Fuerza renueva autoridades locales encaminado hacia la unidad

24 septiembre, 2021 Leido: 69

El Sindicato de Luz y Fuerza renovará sus autoridades a nivel local. Su actual secretario adjunto, a cargo desde la licencia y jubilación de Miguel Leguizamón, Matías Blanco, recordó que “tuvimos mandatos extendidos hasta que el Ministerio de Trabajo de la Nación nos habilitó a realizar asambleas ordinarias y extraordinarias. En la primera se presentaron los balances y en la segunda se resolvió la convocatoria a elecciones, que serán el 13, 14, 15 y 16 de diciembre”.

Hasta mediados de noviembre hay posibilidad de presentar listas, y la Junta Electoral recibirá las propuestas y consultas los jueves de 13 a 14 en la sede gremial de Moreno 758.. Y en este sentido, Blanco consideró que “somos un sindicato chico, de unos 150 afiliados, y siempre se buscó y se logró la unidad entre los compañeros. No hubo problemas nunca y no hay por qué tenerlos ahora. En mi caso, estaré en el lugar en el que se me necesite”, concluyó.

Volver