M29: Intendentes marcharán a Capital Humano por fondos para la asistencia alimentaria

27 abril, 2026 0

Como ocurrió en lo que se denominó la marcha a Economía que intendentes hicieron el 14 de abril para pedirle a Luis Caputo que retraiga el precio de la nafta y reactive obras, este miércoles el objetivo sería el Ministerio de Capital Humano que conduce Sandra Pettovello para llevar un reclamo formal por los fondos para asistencia alimentaria.

Impulsado por el ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque, un grupo de jefes comunales bonaerenses se movilizarán para pedir fondos adeudados para sostener los servicios alimentarios escolares.

El documento que elaboró el PJ bonaerense, denuncia un “desfinanciamiento inédito” que “se conjuga con indicadores sociales alarmantes: familias que ya no llegan a fin de mes, salarios que se pulverizan y una demanda alimentaria desesperada que el Gobierno Nacional se niega a asistir recortando el financiamiento al Sistema Alimentario Escolar y los Comedores Comunitarios”.

En números finos, Larroque, advirtió que la deuda nacional asciende a $220.000 millones correspondiente a la SAE, y apuntó directamente contra Pettovello por la profundización de la crisis alimentaria en la provincia de Buenos Aires.

Por caso, el ministro ya envió estos días una nota formal a una de las ministras más cercanas al presidente Javier Milei, que salió a desmentir la injerencia de la Nación en este tipo de programas.

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