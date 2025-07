“Machado en el Sur” visita guiada por el 160º Aniversario del Partido

Con motivo de cumplirse el sábado 160 años del Partido de Tres Arroyos, se realizará una actividad denominada “Machado en el sur: formación y transformación del partido de los Tres Arroyos”, este domingo a las 15:00.

Ezequiel Lanza, en LU 24 informó que “luego de la concentración en la Plaza San Martín, nos vamos a subir a las combis municipales para ir hasta donde estaba el “Campamento de los Tres Arroyos”, ver como funcionaba en esa época para tener una idea del momento de la fundación.

Luego en el Museo Mulazzi, “compartiremos una merienda y una charla para ver la evolución del partido y como se fue transformando con la creación de otros partidos de la región”, afirmó.

Tendremos una proyección de mapas de alguna época y de mapas más actuales para comparar; las inscripciones pueden realizarse en la Dirección de Turismo en Brandsen 181, de lunes a viernes de 7:00 a 14:00 o comunicándose al WhatsApp 2983-458996.La actividad es totalmente gratuita.

“Este es un trabajo de relevamiento que lleva mucho tiempo y no es redituable hacerlo una vez sola, así que queda como material para seguir haciéndolo, y no es un formato tradicional de la visita guiada, y la idea es seguir replicándolo posteriormente.

Sobre la peña Paseos con Historia, dijo que “me enganché con la historia que nunca me gustó, era una de las materias en la escuela que no me gustaban y me di cuenta de que estaba arrepentido de no haberlo hecho”, y agregó que “el año pasado bajando la experiencia, la funde como agencia de viajes de turismo receptivo, la única que trabaja en tal sentido”.

“Es bueno poder saber de dónde venimos, de antes de la fundación”, dijo finalmente.

