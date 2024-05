“Machito Ponce”, un ícono de la escena musical de los 90

16 mayo, 2024

“Machito Ponce” es un artista que brilló en la escena musical de los años 90, siendo una de las figuras más conocidas dentro y fuera del país. En la actualidad, muchos lo recuerdan con nostalgia y otros todavía reversionan sus éxitos.

Gustavo Radaelli es gerente artístico de Radio Disney y, en diálogo con LU 24, repasó su carrera y el éxito que logró al ser convocado para presentaciones con King África y Jazzy Mel, otros referentes de aquella época.

“Cada uno tiene su show individual, pero cada tanto surge la posibilidad de hacerlo los tres juntos, está bueno y a la gente le gusta. Próximamente nos vamos a presentar en San Juan y después en Córdoba, estamos contentos”, afirmó.

No se puede obviar el personaje centroamericano que lo caracterizaba. En ese sentido, contó que fue creado para responder a la intérprete de la canción “Short Dick Man”, gracias a la primera frase “Oye pana, oye brother”. “Nunca pensé que iba a tener tanto éxito, pegó mucho en España y estuve unos meses trabajando allá. Después empezaron a pedir shows en Argentina”, explicó.

El autor de “Samantha”, otro recordado hit, logró hacer una fuerte carrera al trabajar con The Sacados y grabar con sellos discográficos como Rave On, que fueron furor en aquella época.

Sobre la actualidad musical, destacó la impronta y el éxito de varias figuras jóvenes como Trueno, con quien desea grabar una canción sobre Boca.

“La respuesta de la gente es increíble, me sigo sorprendiendo por las manifestaciones de cariño, estoy super agradecido por todo el cariño que nos dan cada vez que nos presentamos”, finalizó.

