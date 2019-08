Madre asegura que niños golpearon con un palo a su hijo de 9 años y a un amigo en el Parque Cabañas

Una mujer aseguró esta mañana a través de LU24, que el sábado pasado su hijo de 9 años y un amiguito, fueron golpeados y lastimados con un palo, por otros tres chicos de la misma edad en el sector de juegos del Parque Cabañas. Josefina, relató la situación con el fin de prevenir a otros padres y advirtió que no sería el único caso de ese día, ya que recibió mensajes en las redes sociales por otros similares a las pocas horas en el mismo lugar.



“Fue un momento muy feo. Recién ayer a la tardecita me animé a ponerlo en Facebook porque pasamos un momento horrible y espantoso. Va el sábado Lisandro con su papá y un amiguito al parque. A los minutos de llegar, me llama por teléfono desesperado, que había pasado una situación espantosa. Me contó que se bajaron corriendo al sector de los juegos y van hacia las gomas y cuando salen, los interceptan tres nenes y una nena que sin mediar palabra, un nene con un palo le pega en el brazo a su amiguito y le agarra los anteojos y se los parte. A mi nene le parte el palo en la cabeza y le pega en el brazo. Como pueden van hacia donde estaba el papá de Lisandro, y el llama a la policía. En el Parque, no había nadie aún, porque era temprano”, sostuvo Josefina.

Según el relato de los menores: “Ellos nos dicen que era de la misma edad, de unos 9 años, y no los encontramos para hablar con sus papás. Viene la policía, recorren el lugar y nos derivan al hospital donde les hacen placas. Los nenes estaban golpeados y doloridos, pero era la situación de muy asustados”.

Josefina mencionó que cuando hizo público el hecho en las redes sociales “aparecen otros mensajes que ese mismo día pero a las 17, le había pasado lo mismo a otro nene. Es para prevenir, porque fue una situación espantosa. ¿Cómo les explicábamos a ellos lo que había pasado? Sentís impotencia y bronca. Es totalmente inseguro”, aseveró.