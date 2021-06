Madre Tierra volvió a la actividad y la feria será sólo los días martes

10 junio, 2021 Leido: 20

Juan Vera es uno de los referentes de la feria y mercado “Madre Tierra” en Tres Arroyos, y comentó en LU24 cómo seguirán con la actividad, considerando que debieron permanecer cerrado por varias semanas debido a la situación sanitaria que se todavía se atraviesa.

El pasado martes se volvieron a instalar los puestos en los galpones de la feria ubicada en Av. del Trabajador, y así lo indicó Juan Vera “volvimos el pasado martes, y vamos a estar únicamente los martes, desde las 15:30 a las 18:30 horas”. Asimismo, sostuvo que el mercado “es una fuente laboral y de ingresos, pero también se evalúa la parte de salud” por lo que en ese análisis se tomó la decisión de permanecer cerrado en el último tiempo.

“Hay que tratar de ser conscientes que esto no es un juego, que es peligroso, nadie sabe de dónde se lo puede contagiar, y poner el granito que podemos aportar desde ahí, atendiendo solo los martes” aseguró, y detalló que momentáneamente y considerando el contexto sanitario, son 4 los puestos de verduras disponibles, un puesto con panificados y otro con venta de pollos, “solo 6 los puestos abiertos, los demás deciden no participar porque se están cuidando” indicó Vera.

En cuanto a cómo resultó la vuelta a la actividad comercial en el mercado, sostuvo que “este martes se notó tranquilo, pero las veces que abríamos veníamos muy conformes” y agregó “la gente sigue eligiendo Madre Tierra para comprar verduras y productos frescos”.

Para finalizar, explicó que “se atiende afuera, por los portones, no es necesario entrar al galpón” y que se mantendrá de ésta forma hasta que la situación mejore. “Nosotros hasta que por lo menos estemos en fase 4, mientras sigamos en fase 2, que están bien, vamos a continuar con esta modalidad”.

