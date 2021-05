Madres autoconvocadas reclamaron en la plaza San Martín la reapertura de las escuelas

Un grupo de madres autoconvocadas se acercó hoy a la plaza San Martín para pedir que la suspensión de clases presenciales no se extienda más allá de este período, y reclamar que la educación sea considerada esencial. “Está comprobado que los contagios no se producen en los colegios, por eso pedimos que los chicos, con los protocolos, sigan con las clases y restrinjamos las reuniones sociales y juntadas en las casas. Tanto los chicos como las escuelas han hecho un gran esfuerzo por cuidarse y entre los que estamos aquí no han existido contagios en las escuelas. Estamos en una situación crítica en Tres Arroyos y sabemos que hay que bajar los contagios, pero ¿van a bajar en 15 días o vamos a estar 30, 40 días o todo un año sin colegio?”, se preguntó Julia Llorente, una de las manifestantes.

“Hubo muchas cosas que se podrían haber manejado distinto; vacunaron a los maestros y ahora suspenden las clases, así que esas vacunas podrían haberlas destinado a adultos mayores que aún no están vacunados. La semana pasada se murió mi tía en Buenos Aires, de Covid, pero si bien voy a extremar los cuidados familiares, no me parece bien que se cierren las aulas. Los chicos tienen que ir al colegio; y la situación de cada uno es distinta, nosotros podemos acompañarlos en casa, pero otros sufren maltratos en el hogar, o se quedan solos porque sus padres tienen que salir a trabajar”, argumentó.

Finalmente, Llorente aseguró que han interpuesto recursos de amparo y advirtió que si bien están dispuestas a cumplir con estos 15 días de cuidados, “esto no se puede extender más y tienen que volver a abrir los colegios”.

