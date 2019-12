Magrath en los estudios de LU 24: “La gente me pide que vuelva a trabajar”

29 diciembre, 2019 Leido: 650



Tras ser absuelto en la causa por coacción que se le imputaba, el exsecretario de Seguridad Ricardo Magrath aseguró que en Tres Arroyos “perdí mucho, porque tuve que dejar de ser policía y funcionario, que son cosas que realmente me gustan, y gané mucho, porque estoy lleno de amigos y mi familia está aquí”.

Aseguró que renunció a su cargo municipal “por una cuestión de ética mía y la exposición que generaba el hecho que fuera funcionario público, el tratamiento de la prensa sobre estas cuestiones, a veces objetivo y a veces no, y el impacto que tuvo eso en mi familia. El intendente me pidió que siga y le dije que no, y lo mismo hice cuando me fui de la Policía, a pesar de que desde el propio Ministerio Martín Arias Duval salió a defenderme por la radio”.



Sobre sus casos, dijo Magrath, “hubo quienes dijeron las cosas como eran y otros que aprovecharon que estaban en un medio escrito para mentir”. Y también evocó el momento en que tuvo que dejar la fuerza policial, “a pesar de que se habían juntado 10.000 firmas en mi apoyo, pero consideraban que yo daba ‘mala imagen’”.

“Es la gente la que te dice, en cada barrio, quién anda en cosas raras. Y esa información, la de la despensa del barrio, es la que sirve. Andando yo, y con el trabajo que después hizo el Foro, fue como conocimos la verdadera realidad de Tres Arroyos, y empezamos a diseñar operativos que llenaban de policías los distintos barrios en diferentes momentos, en base a un mapa delictual, y así se empezaron a ver los resultados. En el primer operativo, por poner un ejemplo, se llegó a aprehender a 12 personas. Junto con eso se empezaron a visualizar a los que vendían estupefacientes en las calles y plazas y con la gente de Narcotráfico se hicieron procedimientos importantes, incluso se detuvo a gente que salía de la cárcel y venía a Tres Arroyos para vender droga”, describió.

Magrath volvió sobre los episodios que se ventilaron en el juicio ocurrido días pasados, y si bien dijo no saber los motivos por los que llegó al banquillo, advirtió que “quizá fue para embarrarle la cancha al intendente, o hubo rédito político para algún partido, o quizá alguien logró un ascenso con esto. Pero yo nunca me manejé pidiendo apoyo político para mis causas. Comentarios me llegan muchos, de gente de la política, de gente ligada al ámbito judicial, en parte puede haber habido algo político. Pero no sé si Magrath es tan importante; si lo querían salpicar al intendente tal vez no esperaban que yo renunciara”.

El exfuncionario también advirtió que por un enfrentamiento con el intendente, “en un medio local se cambiaban las estadísticas que llegaban de la Fiscalía de Bahía Blanca para decir que seguía habiendo robos en Tres Arroyos. Yo tengo los recortes y las copias reales que recibían”.

“Por suerte no me cerraron ninguna puerta, hace pocos días compraba en un negocio y cuando me atendieron, me pidieron que vuelva a trabajar porque ‘usted es el que nos traía tranquilidad’. Y muchos me han llamado, antes y después de la resolución, para manifestarme su apoyo”, concluyó.

Volver