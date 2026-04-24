Majo Icardi: “La casa es un espejo de tu estado de ánimo”

24 abril, 2026 0

Braja nació hace cinco años como la expresión más profunda del recorrido vital y emocional de Majo Icardi. Desde muy pequeña, descubrió que el orden no era solo una forma de acomodar objetos, sino una herramienta poderosa para transformar emociones, energías y realidades.

Icardi contó, a través de FM Ilusiones, que “no es necesario ordenar tanto, es necesario tener menos” a la vez que dio indicaciones sobre cómo hacer el planning para organizar las compras, evitando duplicar las mismas, y las acumulaciones “de tuppers, frascos en las alacenas, por lo que se hace necesario simplificar los interiores, ya que actualmente los espacios son muy reducidos lo que obliga a mantener el orden, a diferencia de nuestros abuelos que vivían en lugares que permitían acumular cosas”.

“El 90% del ropero no se usa”, dijo y manifestó la importancia de poder donar “lo que no usamos desde hace dos años, renovándonos y ayudando a quienes puedan necesitar la ropa y dejar de acumularla”.

“Hay cosas que no tienen un lugar asignado van a parar a un cajón, desde un tornillo a una abrochadora, por lo que recomiendo poner contenedores para poder ordenar, asignándoles una categoría, dejando “el cajón tutifruti”, en el que guardamos desde “el cosito de la pizza” en adelante”, argumentó.

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