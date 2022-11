Mal inicio en el Concejo: se trabó la sesión al pretender tratar una ordenanza vetada

24 noviembre, 2022

Cuando el Concejo Deliberante iniciaba la última ordinaria del año, el vecinalista Nickel mocionó retirar el punto 5 del Orden del día, referido al tratamiento del veto de la ordenanza 5981/09, vetada en su momento por el Departamento Ejecutivo, por incumplir el artículo 78 del reglamento interno y el 79 de la Ley Orgánica, ante posibles sanciones que pudiera haber hacia los concejales, “ya que el veto del Ejecutivo quedó firme y ha caducado por lo que no corresponde el tratamiento en el Orden del Día”, según expresó, citando los artículos mencionados.

Desde Juntos, la concejala Daiana De Grazia pidió un cuarto intermedio “para ver si hay argumentos legales para sostenerlo”, el que fue votado por mayoría, por lo que el presidente Garate los convocó a la Presidencia a los presidentes de los bloques para su discusión.

Graciela Callegari desde Todos sostuvo de manera previa al cuarto intermedio que “estamos en una situación de incumplimiento del articulo 78 por lo que pidió el retiro del expediente para que se pueda tratar en el próximo pedido ordinario ya que amerita considerar el incumplimiento del reglamento ante situaciones similares que han ocurrido, y que es importante el cumplimiento de la norma ante la violación del reglamento tendríamos que acceder al retiro para no colocar al Concejo en tal situación”.

A la vuelta del cuarto intermedio, De Grazia solicitó tratarlo cuando correspondiera el punto 5, y Nickel insistió en retirarlo. De Grazia dijo que le llamaba la atención alterar el orden. Callegari en tanto dijo que lo que planteaba Nickel es una situación que de hecho viola el artículo 78 del reglamento e insistió que no es la primera vez que sucede el tratamiento del veto y que debe subir luego de dos reuniones, como el tema de Guardavidas o regularización de construcciones por lo que pidió que se acate la norma y reingresar el proyecto en el próximo período.

De Grazia dijo que hay una ordenanza declarada inconstitucional que el Concejo no quiere declarar, háganse cargo ustedes, el 1 de enero la presentaremos nuevamente.

Federico pidió entender que la ordenanza debía ser impulsada por el bloque autor, y hay una desprolijidad del bloque autor, y dijo que “ no se puede sacar una ordenanza a los gritos y hay que respetar el reglamento por la sanción del Tribunal de Cuentas, esto no pasa por un capricho si hubiese sido en tiempo y forma estaríamos hablando de otra manera”.

Se puso a consideración el retiro y se aprobó por mayoría con el voto de Todos y el Movimiento Vecinal.

