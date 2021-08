Malbec de Mendoza se quedó con la Copa Master de hockey sobre patines de Municipal

El conjunto cuyano se coronó campeón de la Copa Master de hockey sobre patines de Municipal al vencer en la final al Sindicato Municipal por 6 a 4, en un partido duro y parejo, que comenzó ganando el conjunto de Tres Arroyos, por dos a cero. Con el correr de los minutos, la experiencia y el juego diferente de Oviedo (el mejor jugador del torneo), Malbec logró igualar y sacar una diferencia de 4 a 2 en el primer periodo.



En el segundo tiempo, fue más rápido y efectivo, y aumento a 6, no obstante Municipal mostró buen juego y por momentos le jugo de igual a igual.

Hubo festejos, copa y lunch organizado por la gente del Sindicato. Fue un encuentro especial, con muy buen hockey a nivel nacional de veteranos. La valla menos vencida fue la de Huracán y el mejor jugador fue elegido Oviedo de Malbec de Mendoza.

Los resultados de hoy fueron:

Casino de Mar del Plata 3 vs Comunicaciones 3 (ganó por penales Comunicaciones)

Copello de capital 8 vs Orientación Juvenil de Avellaneda 2

Huracán 2 vs Halcones Galácticos 2 (ganó por penales Halcones)

Malbec de Mendoza 6 vs Sindicato Municipal 4 (la final)

Campeón Malbec de Mendoza.

Posiciones finales: Campeón: Malbec de Mendoza, 2º Sindicato Municipal, 3º Halcones Galácticos, 4º Huracán, 5º Copello de capital, 6º Orientación Juvenil (avellaneda), 7º Comunicaciones y 8º Casinos de Mar del Plata.

