Maldito COVID: Se llevó la vida de Gustavo Costantini

1 febrero, 2022 Leido: 2867

La peleó hasta último momento. Sacaba fuerzas desde los rincones más lejanos. Su batalla contra la salud fue casi permanente en su vida. Esta tarde, como consecuencia de la afectación del Coronavirus falleció Gustavo Costantini. “El negro”. Como cariñosamente y con afecto lo llamábamos. Y para los que tal vez no lo conozcan por nombre y apellido, era un ícono del reparto de Confitería La Perla.

Tenía 55 años, y muchos de ellos los pasó luchando con una insuficiencia renal que lo mantuvo infinidad de tiempo, mañana a mañana en la sála de hemodiálisis, hsta que llegó el momento del trasplante de riñon. Nació de nuevo. Su calidad de vida era otra. Pero siempre se cuidó de sus antecedentes.

Había conformado una hermosa familia, con su esposa, dos hijas y una nieta. Trabajó siempre y no tenía especialidades. No le esquivaba al yugo. En la década del 80 fue chofer y ayudante técnico en LU 24, con apenas 20 años.

Luego durante mucho tiempo desarrolló actividades en la Confitería La Perla, hasta que su salud le pidió una jubilación anticipada. Pasaron los años, y su estado físico era tan bueno, que le permitió volver a reincorporarse hasta que el Covid lo invadió. La lucha fue hasta sus últimos momentos, como a lo largo de toda su vida, pero no pudo más.

Llegamos con nuestras condolencias a su familia ante tal pérdida irreparable.

