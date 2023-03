Malestar con la Dirección de Cultura de organizadores del Carnaval en Cascallares

1 marzo, 2023

Azul Álvarez, desde la organización de los festejos de Carnaval que se realizaràn este fin de semana en Micaela Cascallares, informó sobre el malestar generado con la Direcciòn de Educación y Cultura de la Municipalidad, ante la negativa de proveer sonido e iluminación para el evento.

“Nos comunicaron que no nos podían dar el sonido, sino que nos darían un vale de dos mil pesos para una de las bandas; nos sorprende la falta de comunicación, no sentimos el apoyo, el año pasado se declaró de interés cultural, del cual nos enteramos por una nota”.

“Trabajaremos el doble, esto no nos paraliza, esperamos a todos” dijo, a la vez que informó que cambiaron el horario de inicio del evento, previsto – ahora – para la hora 20:00 en lugar de las 21:30.

“Ojalá que no nos pase de vuelta y tampoco a ninguna otra localidad, es muy costoso para nosotros, no tenemos los cien mil pesos para pagar el sonido, pero estamos muy seguros que lo vamos a lograr, nosotros buscábamos también recaudar para las fiestas del Día del Niño y Reyes”, finalizó.

El festejo será este sábado, habrá cantina y un DJ, artesanos, diferentes espectáculos, bandas y grupos de Tres Arroyos y la Batucada Corazón de León, y premios para los disfrazado.

