Malvinas: “Cada vez somos más” dijo el ex combatiente Juan Van Waarde (video)

2 abril, 2025 41

En la Plaza Islas Malvinas de nuestra ciudad se realizó el acto conmemorativo del 2 de abril, con una importante presencia de vecinos, la asistencia de los excombatientes tresarroyenses y autoridades encabezadas por el intendente Pablo Garate.

Inicialmente se colocaron ofrendas florales ante el monumento y, como es habitual leyó, muy emocionado, una poesía de su autoría, vinculada a la fecha, Juan Carlos “Pirincho” Álvarez.

Posteriormente usó de la palabra el ex combatiente Juan Van Waarde, quien manifestó “cada vez somos más”, en referencia a quienes se encontraban en el paseo público, y agregó que “después de 43 años, que decir: hay que seguir adelante; ese es el emblema y es lo que les explicamos a los más chicos, me siento orgulloso de haber hecho lo que hice, y les digo a todos ustedes que cada vez somos más, lo vengo viendo a lo largo de todos los años, comenzamos con muy poca gente; hoy estoy orgulloso de permanecer a este pueblo tan lindo, y siempre tenemos el recuerdo de nuestros compañeros desaparecidos y también a quienes necesitan, todavía, de algún apoyo mayor o una ayuda psicológica”.

El intendente Pablo Garate cerró los discursos y dijo que “siempre es emocionante cantar el himno, pero en estos momentos muestran algo muy emotivo en esta fecha tan particular, tan especial”.

“Lo más importante es dejar un mensaje a los jóvenes, a los más chicos, y esta plaza y este acto no solamente el simple recuerdo, porque mantiene la memoria colectiva y nos hace pensar cada vez que transitamos por ella, en lo que significa Malvinas para resguardar la identidad de nuestro país; no olvidar en términos de defender la soberanía; hay momentos en que es mas necesario decir etas coas sobre todo lo que significa Malvinas.

Es importante – reiteró – lo que dijo Juan : cada vez somos más, porque los argentinos tenemos la idea de reivindicar la Soberanía, y que vamos a insistir para que las Malvinas sean argentinas definitivamente; es importante y muy lindo lo que dijo Juan, que tenemos que hacer las cosas de otra manera, hablando, sin violencia, pero trabajando y reclamando a quienes tienen responsabilidades diplomáticas, que sigan construyendo, para que las Malvinas tengan donde tengan que estar; seguir insistiendo que el acto del 2 de abril no sea un acto más, ya que es el conflicto mas cercano que hemos tenido; y que sea para defender la identidad nacional.

“Es muy importante – reiteró una vez más – que estemos acompañando y sentirnos orgullosos de quienes fueron los ex combatientes de nuestra ciudad” finalizó.

