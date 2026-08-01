“Malvinas, la pura verdad”: libros y fotografías en Claromecó

1 agosto, 2026 0

En instalaciones de la Biblioteca Popular Dr. Bernardo A. Houssay de Claromecó se llevó a cabo el jueves pasado la presentación de libros del autor copetonense Jorge González y la exposición de “Retrovisiones: Malvinas, años después” de la docente y fotógrafa Rosana Greco.

En la ocasión, integrantes de la biblioteca recibieron copias de los libros de Jorge González así como mapas y un rompecabezas de las Islas Malvinas, gentileza del Instituto Geográfico Nacional de la República Argentina a través del Colectivo Cultural Malvinas Siempre.

Fotografías de Rosana Greco y Carlos Molfese

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