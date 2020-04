Mañana se abre el plazo para actualizar los datos de los solicitantes del IFE cuya solicitud no fue aprobada

21 abril, 2020 Leido: 92

La ANSES informa que, a partir de mañana, miércoles 22 de abril, todas aquellas personas cuya solicitud para acceder al Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) no fue aprobada podrán actualizar sus datos para que vuelva a considerarse su caso.



El plazo para presentar los pedidos y aportar los datos que se le solicitarán comienza el 22 y se extenderá hasta el jueves 23 inclusive, para los DNI terminados en 0, deberán ingresar a la página Web de la ANSES y dirigirse a Atención Virtual, que atenderá las consultas entre las 8 y las 16 horas.

De esta manera, la Atención Virtual admitirá un máximo de 25.000 trámites diarios, cuando se llega a ese número, el sistema deja de receptar solicitudes para ese día por razones operativas y a efectos de poder realizar cada trámite con celeridad y prontitud.

Asimismo, el cronograma de ingreso a www.anses.gob.ar para el resto de los beneficiarios según la terminación de su DNI es el siguiente:

• Viernes 24 y lunes 27 de abril, los DNI terminados en 1

• Martes 28 y miércoles 29 de abril, los DNI terminados en 2

• Jueves 30 de abril y lunes 4 de mayo, los DNI terminados en 3

• Martes 5 y miércoles 6 de mayo, los DNI terminados en 4

• Jueves 7 y viernes 8 de mayo, los DNI terminados en 5

• Lunes 11 y martes 12 de mayo, los DNI terminados en 6

• Miércoles 13 y jueves 14 de mayo, los DNI terminados en 7

• Viernes 15 y lunes 18 de mayo, los DNI terminados en 8

• Martes 19 y miércoles 20 de mayo, los DNI terminados en 9

A partir del 21 de mayo podrán volver a ingresar por terminación de DNI quienes no hayan podido hacerlo en los días que les correspondía.

En este sentido, debe tenerse en cuenta que las únicas solicitudes que se van a reconsiderar son aquellas cuya no aprobación se debió a problemas relacionados con la falta de actualización en la base de datos de la ANSES.

Se deberá tener a mano el número de CUIL y la Clave de la Seguridad Social podrá comenzar el trámite. En caso de no poseer la Clave, puede crearla en www.anses.gob.ar.

Cabe destacar que la ANSES revisará automáticamente los casos de aquellas personas que perdieron su empleo durante los meses de febrero y marzo y solicitaron el IFE, el cual no les fue aprobado porque la declaración jurada del cese del contrato de trabajo no había ingresado aún en la base de datos del organismo.

De esta manera y en el marco de los planes de emergencia adoptados por el Gobierno nacional ante la pandemia del COVID-19, con esta instancia de reconsideración se está ampliando aún más la cobertura del IFE que, hasta el momento, beneficia a casi ocho millones de personas, con un presupuesto total de 80.000 millones de pesos.

Volver