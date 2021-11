Mañana se realizará el 1º Encuentro de Baquets

6 noviembre, 2021 Leido: 50

Este domingo, con la organización de la Escuela Nº 38 de nuestra ciudad, se realizará el 1º Encuentro de Baquets, que tomarán parte a manera de Regularidad.



El director de la prueba, Andrés Bracco, dijo a LU 24 que “es un gusto organizarlo, con Josefina (de la Cal) siempre somos los dos, y si bien no tenemos una gran cantidad de autos hay mucha gente que viene a conocer la Escuela y pasar el día. El mismo día hay varios eventos y también competencias de Baquets en otra zona. Esta carrera es el puntapié inicial y no queríamos suspenderla, ya no nos quedan fechas porque el próximo fin de semana tenemos las elecciones y después, durante el fin de semana largo, la gente se va”.

Indicó que “comienza en la estación de servicio Axion de San Martín y Ruta 3, con un desayuno, y se larga 10:30 de la mañana. Es 1 hora 50´ de carrera, de la Escuela al paraje La Pastora, a Claudio Molina, a La Horqueta, y de ahí se vuelve a la Escuela”.

Para finalizar el encuentro, se servirá un almuerzo y se entregarán los premios.

Volver